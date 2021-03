Inter: 4 positivi al Covid, bloccati gli altri nerazzurri. La Danimarca ha chiamato Eriksen in vista dei prossimi impegni della nazionale

Dopo le 4 positività al Coronavirus riscontrate nell'Inter di Antonio Conte, è caos totale. La decisione dell'Ats di Milano, infatti, ha bloccato ogni tipo di attività dei nerazzurri da qui ai prossimi quattro giorni con tanto di match contro il Sassuolo rinviato a data da destinarsi. E anche le convocazioni per le Nazionali, sia quelle già comunicate che quelle ancora da diramare, ne risentiranno.

Inter, Eriksen rimane o parte? I dettagli

Nelle ultime ore, la Federcalcio danese si sta tenendo continuamente in contatto con Christian Eriksen per cercare di capire se potrà essere convocato. Ai microfoni di ‘TipsBladet’, proprio il responsabile delle comunicazioni della nazionale ha spiegato: “Siamo in contatto con Christian e stiamo attualmente aspettando un messaggio dal suo club”. Insomma, la situazione non è delle più semplici ma in Danimarca non perdono la speranza di avere a disposizione uno dei giocatori più importanti in assoluto.