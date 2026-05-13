Inter, fulmine a ciel sereno: “Fossi in Chivu mi dimetterei se…”

Lo scudetto non basta, i nerazzurri puntano sul double con la Coppa Italia. Clamoroso annuncio sul tecnico rumeno

Tanti tifosi e addetti ai lavori si sono dovuti ricredere su Cristian Chivu. Quando la scorsa estate era stato ufficializzato come nuovo allenatore dell’Inter al posto di Simone Inzaghi, c’era grande scetticismo. Appena 13 panchina in carriera con il Parma erano un bagaglio troppo misero per guidare i vice campioni d’Italia e d’Europa. C’era chi profetizzava una stagione fallimentare dopo il Mondiale per Club.

Ma dopo un avvio difficile con due sconfitte contro Udinese e Juve nelle prime tre giornate, è arrivata la cavalcata che ha portato allo scudetto con largo anticipo e con ampio margine sulle avversarie. Tuttavia non è ancora finita: c’è da conquistare la Coppa Italia nella finale di domani contro la Lazio per completare uno storico double. E zittire tutti quelli che storcevano il naso per Chivu.

Nel suo editoriale per La Repubblica, l’ex calciatore Massimo Mauro lancia la provocazione: “La finale di Coppa Italia non deve essere sottovalutata dall’Inter e penso proprio che questo non lo faranno. Se io fossi Chivu e dopo aver vinto 3-0 contro la Lazio sabato in campionato, vedessi segni di rilassamento in una partita che può fare la storia, penserei addirittura a dimettermi! Perché quella non sarebbe la mia squadra”.