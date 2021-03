Kolarov-Dimarco: gli esterni nerazzurri sono seguiti da due club di serie A

Inter, Aleksander Kolarov e Federico Dimarco sembrano interessare a due formazioni della nostra serie A in vista del prossimo calciomercato estivo. L’ex Roma piace al Bologna mentre il giocatore in prestito al Verona piace al Napoli

INTER KOLAROV DIMARCO AGGIORNAMENTO/ Due giocatori della squadra nerazzurra, sono finiti al centro dell’attenzione di due formazioni della nostra serie A. L’esterno dell’Hellas Verona, in prestito con diritto di riscatto dalla squadra meneghina Federico Dimarco, sta facendo un ottimo campionato e i dirigenti del Napoli lo hanno inserito nel loro taccuino in vista del prossimo calciomercato estivo. Come ha spiegato la Gazzetta dello Sport. Sempre in merito ai difensori, anche Aleksandar Kolarov, nonostante una stagione poco positiva sembra interessare ad un altro club italiano.

Come ha spiegato invece Calciomercato.com, il Bologna sembrerebbe intenzionato a puntare sul 35enne ex Roma, che ha il contratto in scadenza a fine stagione e che quindi potrebbe approdare nel club felsineo a parametro zero.