Il Chelsea ha avviato le procedure con l’agente di Antonio Rüdiger per rinnovare il contratto. Si complica un eventuale futuro all’Inter

L’Inter ha ritrovato una grandissima solidità difensiva in questa seconda fase di stagione, blindando in diverse circostanze la porta di Samir Handanovic. La linea arretrata di Antonio Conte ha trovato un grande equilibrio col terzetto composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni, ma non è da escludere l’innesto di un nuovo centrale nel corso della prossima sessione di mercato. Negli ultimi mesi a tal proposito all’Inter, così come anche alla Juventus, era stato accostato l’ex romanista Antonio Rudiger, che a margine dell’ultima gara vinta in Champions sull’Atletico aveva rivelato: “C’è stata una squadra che mi ha cercato, il PSG, ma c’era anche il Tottenham con Mourinho. Alla fine non si è concretizzato nulla”.

Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus | UFFICIALE: positivi altri due giocatori e salta Inter-Sassuolo

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, top club su Agoume: le ultime

Calciomercato Inter, Rudiger si complica: pronto il rinnovo

Rudiger è dunque rimasto al Chelsea anche se da tempo si vocifera anche di un eventuale ritorno in Serie A. Una brusca frenata da questo punto di vista arriva direttamente dalla Spagna dove secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’ il Chelsea avrebbe già avviato le procedure con l’agente del centrale tedesco, per rinnovare il contratto. Il calciatore era stato molto vicino all’addio ai ‘blues’ la scorsa estate ma con l’arrivo di Tuchel in panchina ha riconquistato il suo posto all’interno della squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cifra shock e affare impossibile | Pronto lo scambio

L’attuale contratto di Rudiger scade nel giugno 2022 e il club inglese vorrebbe prolungare il rapporto di ulteriori due stagioni per blindare l’ex romanista. Le trattative tra le parti sono a buon punto e potrebbero presto chiudere l’affare nel corso delle prossime settimane.