Palacio: l’ex nerazzurro è stato ammonito e quindi salterà la sfida del Meazza

Inter, il calciatore del Bologna ed ex nerazzurro Rodrigo Palacio, è stato protagonista anche nella gara odierna contro il Crotone nonostante non abbia segnato. Il calciatore è stato però ammonito e quindi sarà squalificato e salterà la sfida con la sua ex squadra al Meazza

INTER PALACIO AGGIORNAMENTO/ Il Bologna dopo essere stato sotto 2-0 alla fine del primo tempo nella sfida con il Crotone, nella ripresa ha ribaltato la partita vincendo per 3-2 e dando probabilmente il colpo di grazia alle già residue speranze di salvezza della squadra calabrese. L’attaccante Rodrigo Palacio, anche in questo incontro non ha trovato il gol, ma ha comunque offerto un’ottima prestazione mettendosi a disposizione della squadra e portandola con le sue giocate alla vittoria. In attesa di conoscere quando verrà recuperata la partita con il Sassuolo, la prossima sfida dell’Inter di Antonio Conte sarà proprio con il Bologna al Meazza, che nello scorso campionato vinse 2-1 in rimonta contro la formazione milanese. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Nella prossima partita però l’attaccante rosso-blu non potrà essere schierato dall’allenatore Sinisa Mihajlovic, visto che nella gara con i calabresi è stato ammonito e siccome era diffidato salterà la partita con la sua vecchia squadra.