La prossima estate potrebbe tornare di moda anche il nome di Alejandro Gomez per l’attacco dell’Inter. In Spagna al contrario potrebbe tornare Vidal

Si è interrotta bruscamente nei mesi scorsi la bella storia d’amore tra l’Atalanta e Alejandro Gomez. Il trequartista argentino dopo una rottura con Gasperini ha infatti deciso di proseguire la sua carriera in Spagna, tra le fila del Siviglia, dopo essere stato anche lungamente accostato a diversi club italiani. Dalla Juventus all’Inter passando per la Roma, ma alla fine il ‘Papu’ ha optato per l’opzione estera. Una scelta che ad oggi non sta ripagando i giusti dividendi. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, lo vuole Conte | Colpo da 50 milioni

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, top club su Agoume: le ultime

Calciomercato Inter, scambio con Vidal: torna di moda il Papu Gomez

Gomez non sta incidendo a Siviglia e probabilmente non si sta neanche ambientando come era lecito aspettarsi. Il ‘Papu’ ha raccolto fin qui 10 apparizioni ed un solo gol con la maglia degli andalusi, piuttosto delusi anche dal suo rendimento. È quindi possibile che dia input al suo agente di provare a riportarlo in Italia.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Post Handanovic: il ‘difetto’ di Cragno e l’apertura del Cagliari

L’Inter sarebbe l’idea fissa, ma il club nerazzurro, considerando età e situazione economica attuale lo prenderebbe solo a pochi euro. La società di Suning potrebbe offrire uno scambio con Arturo Vidal, che a sua volta ha ampiamente deluso alla corte di Conte e sul quale però pesa un ingaggio da ben sei milioni di euro che rappresenta l’ostacolo maggiore all’eventuale trattativa col Siviglia.