Dalla Spagna: lascerà il Napoli alla fine di questa stagione e Conte lo vuole nella sua Inter. Operazione complicata, ecco tutti i dettagli

In Spagna sono sicuri: Conte lo ha chiesto ai suoi dirigenti per rinforzare il centrocampo. Si tratta di un giocatore di grande talento, non italiano ma militante nel nostro campionato di Serie A. Reduce però fin qui da una stagione tutt’altro che esaltante, il calciatore in questione è lo spagnolo Fabian Ruiz, in forza come noto al Napoli di De Laurentiis. Stando alle indiscrezioni di ‘Todofichajes.com’, il 24enne ha deciso di lasciare il club azzurro al termine della stagione e lo stesso è disponibile a lasciarlo partire.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Eriksen: “Ora io e Conte ci conosciamo meglio”. Poi ‘esalta’ Lukaku

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, top club su Agoume: le ultime

Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, 50 milioni per Fabian Ruiz

Fino a un anno fa il Napoli chiedeva non meno di 70-80 milioni per il cartellino di Fabian Ruiz, adesso secondo il portale spagnolo si ‘accontenterebbe’ di un assegno da 50 milioni di euro. Vista la crisi, la ‘richiesta’ dei partenopei rimane importante non solo per l’Inter, conscia poi del fatto che l’ex Betis – nel mirino pure della Juventus – preferisca far ritorno in Spagna dove è stimato dalle tre grandi della Liga, Real, Barcellona e Atletico.