Inter: l’ex presidente dei nerazzurri Pellegrini ha detto la sua sulla squadra di Conte e sull’obiettivo scudetto. Poi il paragone ‘scomodo’

Ernesto Pellegrini, storico ex presidente dell’Inter, ai microfoni di ‘Calciomercato.com’ ha rilasciato un’intervista ricordando Lothar Matthaus nel giorno del suo 60° compleanno. Pellegrini ha espresso la sua opinione anche sulla lotta scudetto con tanto di paragone ‘scomodo’ Trapattoni-Conte:

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Sensi via in prestito | Scambio in Serie A

LEGGI ANCHE>>> Inter, dal Covid alle pressioni delle nazionali | Conte non ci sta

“Scudetto? Ci stiamo avvicinando sempre di più a un traguardo importante e questo non è il momento di distrarsi. Non accadrà, anche grazie alla gestione di due fuoriclasse come Marotta e Antonello. Conte come Trapattoni? In quanto a grinta e determinazione nel gestire i calciatori sono simili, anzi uguali”.