Il titolarissimo dell’Atalanta, da tempo nel mirino dell’Inter, appare diretto alla Juventus. Blitz dei bianconeri per battere la concorrenza dei nerazzurri e non solo

Punto fermo, meglio dire pilastro dell’Atalanta, Robin Gosens è da tempo nel mirino dell’Inter che in vista della prossima stagione è chiamata a rinforzare la corsia esterna mancina. Young è in scadenza e non rinnoverà, a meno di sorprese, Perisic si è ‘adattato’ al ruolo ma resta la necessità di uno specialista, meglio se non in età avanzata. Il tedesco è un profilo molto apprezzato dai nerazzurri, così come da altri club importanti, su tutti la Juventus.

Calciomercato Inter, assalto Juve a Gosens: le ultime

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, proprio i bianconeri sono pronti a un vero e proprio blitz per Gosens. L’obiettivo di Paratici e soci, da tempo al lavoro per un degno sostituto di Alex Sandro, è mettere definitivamente ko le altre pretendenti al cartellino del calciatore orobico. Un accordo potrebbe essere trovato attraverso l’inserimento di una o due contropartite tecniche. Il club della famiglia Percassi parte da una valutazione di circa 40 milioni di euro. L’alternativa a Gosens sarebbe Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea e anch’egli nel mirino dell’Inter. Staremo a vedere.