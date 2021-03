Gli aggiornamenti su Emerson Palmieri: testa a testa con la Juve

Gli aggiornamenti su Emerson Palmieri: testa a testa con la Juve

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, in questa sosta Emerson Palmieri sarà l’oggetto più monitorato da Inter e Juventus. Possibile partente a fine stagione, ci sarà un testa a testa tra le due contendenti per cercare di prenderlo in estate. Contratto in scadenza a giugno 2022, può diventare un’ottima alternativa per la sinistra a buon prezzo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio