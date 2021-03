Marani: ”Marotta talismano scudetto, che assist della Juve”

Marani: ”Marotta talismano scudetto, che assist della Juve”

A Sky, Matteo Marani ha parlato di Inter, Juventus e Andrea Pirlo: “La sconfitta clamorosa della Juventus contro il Benevento apre definitivamente le porte alle scudetto in casa Inter. Le responsabilità dei bianconeri sono chiare ed evidenti ed appartengono all’alto, non a Pirlo che in una settimana si è ritrovato a guidare una squadra in Serie C e poi in Serie A. Ho sempre pensato che potesse tornare in corsa per lo Scudetto, dopo ieri direi che non ci sono più attenuanti. Ma l’Inter non vincerà il titolo per mancanza di avversari, bensì per il lavoro e per i programmi stilati da Beppe Marotta: con lui si ha la garanzia di vincere lo Scudetto, non può essere un caso” ha concluso.

