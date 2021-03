Potrebbe finire già a giugno l’avventura all’Inter di Arturo Vidal. Arrivato a zero l’estate scorsa, il cileno ha un contratto coi nerazzurri fino al 2022

Vidal sta bruciando le tappe. Reduce dall’intervento al menisco, a breve il centrocampista cileno tornerà già a calcare il campo di Appiano Gentile con l’obiettivo di tornare a disposizione di Conte per l’inizio del mese di aprile, in pratica subito dopo il match in casa del Bologna di scena dopo la sosta per le Nazionali. Il classe ’87 intende dare il suo contributo in chiave scudetto, per riscattare anche una stagione fin qui al di sotto delle attese. La prima in nerazzurro, ma forse anche l’ultima…

Calciomercato Inter, agente Vidal in trattativa col Galatasaray

Per Vidal c’è infatti l’ipotesi addio all’Inter a giugno, per far ritorno in Spagna oppure emigrare in Francia visto l’interesse nei suoi confronti da parte del Marsiglia di Sampaoli, in passato CT del suo Cile. Oggi in Turchia si parla invece di un possibile approdo al Galatasaray. Stando a ‘Sporx’ il suo agente Felicevich, che nella Super Lig (al Besiktas) portò l’ex interista Gary Medel, è già in trattativa con il club di Instanbul guidato da Fatih Terim. Il tecnico ‘sogna’ Draxler, in scadenza col Psg, per rimpiazzare Belhanda licenziato dal club dopo aver criticato l’operato della dirigenza, con l’alternativa al tedesco rappresentata appunto da Vidal. Per il matrimonio tra il 33enne e il ‘Cimbom’ occorrebbe però il via libera dell’Inter alla cessione del cartellino a costo zero (cosa che del resto ‘chiede’ anche il Marsiglia), visto che poi i turchi dovrebbero farsi carico del suo ricco ingaggio da 6 milioni di euro netti. Un via libera che ha molte possibilità di arrivare…