Post Conte, a giugno la decisione: i possibili sostituti

Conte può vincere lo scudetto e decidere di salutare l’Inter. L’ipotesi non è improbabile e potrebbe verificarsi se non ci saranno le dovute garanzie per poter continuare il progetto. La notizia sta circolando in queste ore e per l’Inter è d’obbligo monitorare le diverse situazioni di alcuni allenatori potenzialmente trattabili: tra questi ci sono Sarri, Allegri e Inzaghi, tutti italiani e tutti alle prese con un futuro incerto. Il tecnico della Lazio è in scadenza e vorrebbe cambiare aria, mentre Allegri è fermo da due anni ed è molto stimato da Marotta. Sarri cerca un progetto per esaltarsi e attende la chiamata giusta da parte di un top club. Ora dipende tutto da Conte…

