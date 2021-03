Samuel: compie 43 anni il ‘muro’ nerazzurro. Gli auguri di club e tifosi al difensore

Inter, Walter Samuel il difensore argentino compie oggi 43 anni. La società nerazzurra ha voluto inviare i suoi migliori auguri all’ex calciatore che nei suoi 9 anni con i colori del cielo e della notte ha regalato tante gioie e sicurezze

INTER SAMUEL COMPLEANNO/ Era nato in Argentina, ha giocato nel Boca, nella Roma e nel Real Madrid, ma poi è arrivato all’Inter e per tutti è stato semplicemente ‘The Wall’. Stiamo parlando di Walter Samuel, il muro nerazzurro e se Diego Milito era l’attaccante che portava in vantaggio la squadra milanese, Walter Samuel era il difensore che metteva come si dice, in ghiaccio il risultato. Oggi l’ex centrale nerazzurro compie 43 anni e il sito ufficiale della squadra meneghina, ha voluto ricordare i 9 anni in cui ha giocato con la maglia con i colori del cielo e della notte. Arrivato a Milano nell’estate del 2005 il calciatore ha uno score di 236 presenze e 17 reti. Il suo esordio avvenne il 21 settembre 2005 con il Chievo Verona. Tra le 17 reti che ha segnato, quelle che forse sono rimaste più impresse nella mente dei tifosi nerazzurri dovrebbero essere: quella nel derby dopo solo 3 minuti con un bel colpo di testa e la rete del 4-3 contro il Siena al Meazza nei minuti di recupero.

In nerazzurro ha vinto di tutto e di più, questo il suo palmares: cinque Scudetti, tre Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, la Champions League e il Mondiale per Club.

Il sito ufficiale dell’Inter lo ha definito: “Leader silenzioso, presenza rassicurante per i tifosi e nemico temibile per gli avversari”.

Tantissimi auguri Walter Samuel ‘muro’ nerazzurro dell’indimenticabile ‘Triplete‘ dalla società Inter, dai tifosi nerazzurri e naturalmente dalla Redazione di Interlive.