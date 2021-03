Calciomercato Inter: in Inghilterra sono certi di un affare del Manchester City che si aggira attorno ai 35 milioni di euro. tutti i dettagli

Sia l'Inter che il Manchester City sono largamente davanti a tutti nei rispettivi campionati, anche se al termine della stagione mancano ancora tante partite e per le inseguitrici niente ancora è perduto. E a proposito delle capoliste di Serie A e Premier League, secondo alcune indiscrezioni è forte l'interesse dei 'Citizens' per Romelu Lukaku mentre i nerazzurri sono attratti da un possibile approdo di Sergio Aguero a Milano: adesso le cose sembrano essere cambiate.

Calciomercato Inter, niente Lukaku: Guardiola vuole Ings del Southampton

Come detto, negli ultimi mesi il Manchester City ha mostrato grande interesse nei confronti di Romelu Lukaku. L’attaccante nerazzurro, che sta facendo molto bene all’Inter, non sembra essere più nei piani del club di Manchester. Secondo fonti inglesi e spagnole, infatti, per il dopo Aguero (piace all’Inter ma è più in direzione Barcellona) sarebbe spuntato un nuovo obiettivo: Danny Ings del Southampton.

L’affare potrebbe chiudersi per 35 milioni di euro. Questa scelta di mercato conferma l’addio di Aguero dall’Inghilterra ed è una sorta di ufficialità sul futuro di Romelu Lukaku, che adesso è più lontano dal club britannico rispetto a qualche mese fa: buon per l’Inter.