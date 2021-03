Calciomercato Inter: futuro Nainggolan, i nerazzurri pensano al da farsi con l’estate che si avvicina sempre di più. Tutti i dettagli

In estate molti giocatori delll’Inter e di proprietà dei nerazzurri scopriranno il loro futuro, come ad esempio Arturo Vidal, Aleksandar Kolarov E Ashley Young che non sono sicuri della loro permanenza a Milano. Radja Nainggolan, in prestito al Cagliari, è tra questi. Il belga è in attesa di capire dove giocherà il prossimo anno dato che al momento nulla è stato ancora stato scritto. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, l’Inter ci pensa per il post Handanovic | I dettagli

Calciomercato Inter, Nainggolan al Cagliari: le condizioni

Per il futuro di Radja Nainggolan è tutto ancora in bilico. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il centrocampista non è sicuro della sua prossima destinazione. Proprio per questo, in estate Inter e Cagliari si siederanno sul tavolo delle trattative per parlare del cartellino del giocatore. La volontà del centrocampista classe 1988, ad ogni modo, è chiara: vuole chiudere la sua carriera in Sardegna.

LEGGI ANCHE>>> E’ UFFICIALE | Ridisegnato il calendario, Inter-Sassuolo il 7 aprile



Prima, però, dovrà lavorare duramente per contribuire alla salvezza della sua attuale squadra. Rescissione del contratto? Difficile dato che il suo rapporto con i nerazzurri si chiuderà tra un anno. Più facile pensare che entrambe le parti tratteranno per trovare la soluzione che accontenti il più possibile il giocatore belga.