Doppia beffa Barcellona: in chiusura due colpi tentati dall’Inter

Il Barcellona beffa l’Inter due volte. Stando alle ultime, i catalani starebbero per chiudere per Depay del Lione e per Wijnaldum del Liverpool, due profili di alto livello che non avrebbero esitato a dire si alla corte di Koeman per la prossima stagione. Entrambi arriveranno a parametro zero essendo in scadenza di contratto con i rispettivi club.

