La Juventus punta a ringiovanire il proprio reparto arretrato: nel mirino un talento dell’Inter. Pronta la proposta di scambio

Dal campo al mercato: la sfida infinita tra Juventus e Inter prosegue anche al di fuori del terreno di gioco. In stagione i nerazzurri di Conte stanno conducendo con autorevolezza in Serie A davanti ai rivali del Milan e alla stessa squadra di Pirlo, messa ora a distanza di sicurezza dopo l’ultimo passo falso col Benevento. In sede di calciomercato però il divario si assottiglia sensibilmente, e la dirigenza bianconera starebbe pensando di intavolare un nuovo affare proprio con il club di Suning. Nello specifico la Juventus è chiamata a ringiovanire la difesa viste le carte d’identità, e le condizioni non più ottimali dei vari Bonucci e soprattutto Chiellini. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio per Bastoni: l’erede di Chiellini

La società di Agnelli va in particolar modo a caccia dell’erede di Chiellini, e secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, sarebbe pronta a sferrare l’assalto proprio in casa Inter. Nello specifico nel mirino già da tempo c’è il giovane difensore interista, Alessandro Bastoni, che sta vivendo l’annata della consacrazione nella retroguardia a tre di Antonio Conte.

L’ex Parma ha messo in scena un crescita esponenziale diventando un punto di riferimento per il presente e il futuro del club meneghino. La Juventus vorrebbe provare a convincere l’Inter mettendo sul piatto una parte cash più il cartellino di Demiral, centrale turco ex Sassuolo che quest’anno ha vissuto qualche problematica di troppo dal punto di vista fisico. L’Inter già avrebbe rifiutato il possibile scambio con i bianconeri che dal canto loro non mollano, e sperano di riuscire a dare nuova linfa alla difesa di Pirlo.