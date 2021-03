L’Inter la prossima estate potrebbe andare a caccia di un vice Lukaku. Lo stesso bomber belga spingerebbe per un connazionale

Giorni di riflessione in casa Inter dopo la partita rinviata contro il Sassuolo, che si recupererà il prossimo 7 aprile, e la sosta per le nazionali che ha privato Conte di diversi calciatori. Tra questi anche Romelu Lukaku, impegnato nelle prossime sfide del suo Belgio ma con un occhio anche alla prossima finestra di calciomercato. Lo stesso bomber dei Diavoli Rossi non ha infatti un vero e proprio vice in nerazzurro, e Marotta e soci la in estate potrebbero andare a soddisfare le richieste di Antonio Conte con un nuovo centravanti alternativo. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lukaku spinge per Origi: la situazione

Per ricoprire il ruolo di vice Lukaku, secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’ il prescelto sarebbe Divock Origi, attaccante belga di proprietà del Liverpool. Per Klopp si tratta di un calciatore cedibile e vista la necessità per i ‘Reds’ di dare una sfoltita con un occhio alle casse, una giusta offerta per l’attaccante sarebbe accettata senza troppi indugi.

Ad alimentare la pista Origi potrebbe inoltre essere lo stesso Lukaku, che spingerebbe con la dirigenza interista per avere a Milano il connazionale, con cui condivide lo spogliatoio con la casacca del Belgio di Martinez. Per strapparlo al Liverpool l’Inter potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Finora in stagione Origi ha messo a referto un solo gol tra tutte le competizioni con il club.