Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Samir Handanovic del quale i nerazzurri sono alla ricerca di un degno erede

Non è più un mistero da un bel po’, l’Inter è alla ricerca di un degno erede di Samir Handanovic. Accantonato il ‘sogno’ ter Stegen, a quanto pare c’è sempre Juan Musso dell’Udinese in cima alle preferenze. Per l’argentino, però, va battuta la concorrenza di Roma e grandi club europei, oltre che investiti non meno di 25/30 milioni di euro. Occhio a Meret, che vuole lasciare il Napoli, mentre Cragno del Cagliari non convince perché non abbastanza alto… Non si può escludere qualche nome a sorpresa, ma ad oggi appare pressoché certo che lo sloveno difenderà la porta nerazzurra pure il prossimo anno.

Inter, Handanovic ha due obiettivi: scudetto e rinnovo

Ora alle prese con il Covid, il quasi 37enne ha intenzione di giocare almeno altre due stagioni. Come riporta ‘Tuttosport’, infatti, il suo obiettivo è strappare il rinnovo del contratto per un altro anno, ovvero fino al giugno 2023. Il tutto dopo la conquista dello scudetto, che per lui sarebbe il primo titolo da quando è all’Inter, il primo con tanto di fascia da capitano.