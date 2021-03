Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista assoluto Lautaro Martinez. E’ ormai tutto fatto per il suo rinnovo di contratto coi nerazzurri

Interlive.it lo ha scritto lo scorso 26 gennaio: per il rinnovo di Lautaro Martinez i giochi sono essenzialmente fatti. Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ dà ulteriori conferme a quanto scritto da noi due mesi fa, parlando però di accordo a meno di 5 milioni di euro l’anno: per la precisione a 4,5 milioni a salire, probabilmente più bonus. Per quanto riguarda la clausola, nell’attuale contratto fissata a 111 milioni di euro e valevole solo per l’estero oltre che dal 1° al 7 luglio, ormai è pressoché certo che nel nuovo accordo non sarà presente.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez vale 80 milioni di euro

A meno di offerte choc nel prossimo calciomercato estivo, oggi non all’orizzonte, Lautaro Martinez resterà almeno un’altra stagione in maglia nerazzurra. Il classe ’97 di Bahia Bianca ha avuto una enorme crescita sotto la gestione di Conte, diventando uno dei punti fermi della squadra ora prima in classifica. La ‘rosea’ sottolinea che il suo valore economico è cresciuto fino a toccare gli 80 milioni di euro, più del triplo di quanto è stato pagato (25 milioni di euro) nell’estate di tre anni fa.