Inter: l’agente di Arturo Vidal ha risposto sul futuro del centrocampista cileno che sta cercando di recuperare da un infortunio. I dettagli

Non è stata, fino a qui, la migliore stagione nella carriera di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ex Barcellona, approdato all’Inter questa estate, ha il contratto che scade nel 2022 e negli ultimi mesi si è parlato di un suo addio addirittura a zero, con tanto di rescissione con i nerazzurri. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

L’agente del sudamericano, Fernando Felicevich, è stato intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ sulla situazione del suo assistito che è stato accostato a Galatasaray, Marsiglia e Flamengo.

Inter, agente Vidal: “Rimane, vuole vincere lo scudetto”

“Vidal lascia l’Inter? Arturo non va da nessuna parte. E’ normale che per un calciatore del livello di Arturo ci siano delle proposte, ma per noi non cambia nulla: il suo futuro è sempre nerazzurro, l’unica idea che gli passa per la testa è quella di vincere con questi colori lo scudetto a maggio e provare a conquistare la Champions League la prossima stagione“.