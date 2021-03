Inter: Milan Skriniar commenta il momento storico dei nerazzurri e il sogno scudetto fino alla decisione di partire con la Nazionale slovacca

Milan Skriniar è stato nuovamente eletto come giocatore slovacco dell’anno, e ai microfoni di ‘Pravda’, che organizza la manifestazione, ha parlato di Inter ma anche della Nazionale spiegando che la decisione di partire non spettava ai nerazzurri ma solo ed esclusivamente alle autorità competenti:

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, non solo Alonso, Emerson e Gosens | Quanti nomi per la fascia sinistra

“Non vinciamo nulla da undici anni, quindi c’è una certa atmosfera. Ci aiuterebbe se le persone potessero venire allo stadio, fossero con noi. Ma abbiamo sperimentato che prima della partita con la Juventus o prima del derby con il Milan che i tifosi sono incredibilmente vicini alla squadra, sono appassionati. Nazionali? Hanno deciso le autorità, l’Inter non avrebbe potuto dirci nulla in caso di via libera. Le autorità ci hanno permesso di viaggiare, l’Inter non ha creato problemi“.