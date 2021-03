Inter, martedì 30 marzo 2021 ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo logo della società nerazzurra e probabilmente anche quella della quarta maglia. La nuova casacca verrà probabilmente indossata nella sfida contro il Cagliari

INTER NUOVO LOGO E MAGLIA/ Martedì sarà una giornata importante per la società nerazzurra. In attesa di sapere come andranno le trattative, che dovrebbero portare in primis nuovi capitali nelle casse nerazzurre e contemporaneamente anche di Suning, martedì 30 marzo verrà ufficialmente presentato il nuovo logo, anche se ormai lo si conosce già. Inoltre l’altra novità riguarda la quarta maglia della squadra meneghina, di cui si era già accennato qualcosa qualche mese fa e che probabilmente, martedì verrà anch’essa presentata in maniera ufficiale. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, tutto pronto per il cambio logo | Ecco quando verrà mostrato

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, non solo Alonso, Emerson e Gosens | Quanti nomi per la fascia sinistra

La nuova casacca, potrebbe essere già utilizzata nella partita valida per la 30esima giornata del campionato di serie A del prossimo 11 aprile al Meazza contro il Cagliari. Come ha anticipato il sito specializzato Footyheadlines.com.