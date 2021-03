Stando a quanto rimbalza dalla Germania alcuni gioielli del Lipsia sarebbero in vendita. L’Inter è pronta ad approfittarne: Adams nel mirino

Nonostante un dilemma societario ancora da sciogliere, l’Inter continua ad avere la guardia altissima sui migliori talenti in giro per l’Europa. In tal senso un club che persegue da anni la politica improntata sui giovani è il Lipsia, che ha costruito nel tempo una fucina di calciatori interessanti per il presente ma anche per il futuro. Non a caso la stessa società teutonica ha anticipato la concorrenza acquistando dallo Strasburgo Mohamed Simakan, difensore che era stato accostato anche al Milan. Al netto delle ultime operazioni però, dalla Germania evidenziano come lo stesso Lipsia abbia messo in vendita per la prossima sessione di trasferimenti, alcuni dei gioielli presenti in rosa. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, i tifosi dello Jiangsu Suning protestano (e vengono censurati)

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘settebello’ Inter | 73 milioni di euro

Calciomercato Inter, stelle in vendita: occhi su Adams

Proprio in casa Lipsia l’Inter potrebbe decidere di andare a sondare il terreno. Al netto di Marcel Sabitzer, trequartista austriaco che è reduce da ottime annate, il club di Suning potrebbe andare su Tyler Adams, polivalente centrocampista classe 1999.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Lukaku lo vuole all’Inter | L’offerta

Il 22enne americano rappresenterebbe una soluzione estremamente interessante, alla luce della sua capacità di disimpegnarsi sia da mediano che da laterale destro sia di difesa che di centrocampo. Un vero e proprio jolly dagli ampi margini di miglioramento che ha collezionato fin qui 22 presenze e un gol in questa Bundesliga, lasciando intravedere un gran potenziale. Si tratta ad ogni modo di un gioiello costoso per il quale il Lipsia potrebbe anche chiedere ben 40 milioni di euro.