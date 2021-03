Causio: “Conosco Conte da quando giocava nel Lecce, è uno dei migliori non solo in Italia”

Inter, l’ex calciatore Franco Causio ha voluto dare il suo parere sull’allenatore della squadra nerazzurra Antonio Conte. L’ex giocatore ha confermato tutto il valore del tecnico definendolo uno dei migliori sia in Italia che in Europa

INTER CAUSIO SU CONTE/ L’ex calciatore Franco Causio una vita nella Juventus, per poi passare a Udinese, Inter e Lecce e terminare la carriera nella Triestina in serie B, è stato intervistato da Tuttosport. L’ex calciatore, tra l’altro anche campione del Mondo con l’Italia di Bearzot, anche se era la riserva di Bruno Conti, durante il lungo colloquio ha voluto dare il suo parere sul tecnico dell’Inter Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni: “Per i tifosi juventini vedere un ex allenatore bianconero che vince con l’Inter fa un po’ mangiare le mani. Lo conosco da quando giocava nelle giovanili del Lecce, è uno dei migliori non solo in Italia ma in Europa. Ha già vinto molto e si merita tutto ciò che sta ottenendo“.

Una piccola curiosità sul soprannome di Franco Causio che è il ‘Barone’, che magari non tutti conoscono. Il fatto avvenne durante un ritiro della Nazionale italiana, in cui l’attaccante si presentò vestito in maniera raffinata e un tipo di solito taciturno e tranquillo come il portiere Dino Zoff, vedendolo vestito così gli urlò di fronte a tutti i compagni: “Ma come sei elegante, sembri proprio un barone“!