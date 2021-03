Provod: il talentino in prestito allo Slavia Praga sembra interessare ai nerazzurri

Inter, nome nuovo sul taccuino di Beppe Marotta secondo le notizie che arrivano dalla Repubblica Ceca. Si tratterebbe del centrocampista dello Slavia Praga Lukas Prodov

INTER PROVOD AGGIORNAMENTO/ Non sono solo i club europei a interessarsi ai migliori giocatori della squadra di Antonio Conte, anche la società nerazzurra si guarda intorno per trovare dei rinforzi per migliorare ulteriormente la rosa a disposizione dell’ex allenatore bianconero, in vista della prossima stagione. Naturalmente il calcio mercato dipenderà sempre dalla situazione che ci sarà a partire dal 1 luglio, con Suning che potrebbe essere ancora proprietaria del club o viceversa, in mano ad una nuova proprietà, in ogni caso nessuno dei giocatori più importanti, salvo richiesta dei medesimi, verrà ceduto anche a costo di fare di necessità virtù sul mercato.

Secondo le notizie che arrivano dalla Repubblica Ceca, il club milanese sembrerebbe molto interessato al centrocampista della Nazionale e dello Slavia Praga Lukas Provod. Il calciatore è un classe 96 in prestito dal Viktoria Plizen e gioca come esterno destro. Come ha riportato Calciomercato.com.