Sacchi: ”Muriel talento incredibile ma con un grande difetto”

A La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato di Muriel, definendolo uno dei giocatori più forti della Serie A: ”Ha un talento incredibile, tecnicamente è uno dei più forti che ci siano in Italia. Credo abbia un grande difetto: non è un attaccante molto mobile, talvolta si concede delle pause che nel calcio moderno possono costare caro. E’ un giocatore da Inter, con Gasperini è cresciuto molto e con Conte può solo migliorare ulteriormente, ma non so se potrebbe trovarsi a proprio agio non giocando sempre” ha concluso.

