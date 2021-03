Novità importante per il Manchester United e Solskjaer che di riflesso interessa anche Antonio Conte e l’Inter: tempo di rinnovi

A cavallo tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale si è discusso molto del futuro di Antonio Conte. Il tecnico salentino è però col tempo riuscito a far prevalere al meglio il proprio lavoro, tanto da essere ora indirizzato verso uno scudetto che dalle parti della San Siro interista manca ormai da troppo tempo. All’epoca tra le squadre accostato allo stesso Conte c’era anche il Manchester United, che però proprio come i nerazzurri è riuscito a cambiare marcia, mettendo in piedi una buona stagione complessiva tra Premier League e la cavalcata attuale in Europa League che vedrà presto i ‘Red Devils’ affrontare il Granada nei quarti di finale.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘colpo’ Inter: 80 milioni e firma fino al 2024

LEGGI ANCHE >>> Inter, i valori di mercato della Serie A | Barella e Skrinair salgono, Vidal e Sensi scendono

Calciomercato Inter, rinnovo e niente Conte: come cambia la panchina del Manchester United

Un cambio di rotta quello dello United, che secondo quanto sottolineato dal ‘Daily Mail’, potrebbe portare ad una svolta radicale per quanto concerne la panchina di Ole Gunnar Solskjaer. Il norvegese arrivato nel 2019 quasi da traghettatore si è saputo imporre ad Old Trafford anche nelle vesti di head coach, raggiungendo ottimi risultati nello sviluppo di una squadra giovane e talentuosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto improvviso | Scambio shock con la Juve

Risultati che dovrebbero portare Solskjaer a rinnovare il proprio contratto con il Manchester con un accordo che gli porterà in dote uno stipendio di circa 8 milioni di euro a stagione, che durerà fino al 30 giugno 2024. Così facendo calerebbero definitivamente le chance di vedere un addio all’Inter di Conte in direzione Old Trafford.