Calciomercato Inter: in Spagna non hanno dubbi sull’interesse del Real Madrid per un titolarissimo dei nerazzurri allenati da Antonio Conte

Uno dei reparti della squadra di Antonio Conte che sta rendendo di più negli ultimi mesi, è quello difensivo. Tutto o quasi merito del solito de Vrij, del giovane Bastoni che sta crescendo in fretta e di Milan Skriniar. Il difensore centrale slovacco, dopo le tante difficoltà riscontrate nella scorsa stagione all’Inter, sembra essere tornato al top della forma: e così il Real Madrid sarebbe intenzionato ad acquistarlo in vista del futuro prossimo. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, lascia Ramos e arriva Skriniar: operazione ‘alla Hakimi’

Secondo ‘Fichajes.net’, il Real Madrid vuole Milan Skriniar. Il motivo è semplice: Sergio Ramos, capitano dei ‘Blancos’, è in scadenza a giugno. Proprio per questo la squadra allenata da Zinedine Zidane è alla ricerca di un erede in difesa in caso di addio a zero del giocatore spagnolo. Ad oggi, il sostituto più appetibile sarebbe proprio il giocatore classe 1995, che stando a ‘Don Balon’ sarebbe sempre in cattivi rapporti con Conte.

Il contratto di Skriniar scade nel 2023. L’operazione che porterebbe a Madrid l’ex Sampdoria è simile a quella che permise di approdare Achraf Hakimi all’Inter: 40 milioni di euro più altri 5 di bonus vari. I nerazzurri, però, non hanno alcuna intenzione di lasciarsi scappare uno dei giocatori più talentuosi della propria rosa ma anzi, vogliono blindarlo. In caso di nuovi sviluppi, attenzione: il Real Madrid sarà alla porta pronto a colpire.