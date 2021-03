Dall’Inghilterra: Lukaku incedibile finché resterà con Conte

Romelu Lukaku è assolutamente incedibile per l’Inter: lo rivela il ‘Daily Mail’ nella sua edizione odierna. I grandi numeri e il rapporto con Antonio Conte fanno si che finché il tecnico resterà alla guida dei nerazzurri, per il bomber non saranno prese in considerazione offerte. L’Inter vorrebbe rinnovargli il contratto in scadenza nel 2024 con allegato adeguamento dell’ingaggio a cifre top.

