Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Sergio Aguero e il suo futuro. Comunicato ufficiale del Manchester City

La notizia nell’aria da tempo adesso è ufficiale: Sergio Aguero non rinnoverà il contratto col Manchester City in scadenza a giugno e quindi lascerà il club inglese alla fine di questa stagione a costo zero. Lo hanno annunciato i ‘Citizens’ con un comunicato: “Il Manchester City darà un addio affettuoso ed emozionante al leggendario attaccante Sergio Aguero quando il suo contratto scadrà questa estate. La sua leggenda – ha detto il numero uno della società Al-Mubarak – rimarrà impressa in modo indelebile nei ricordi di tutti coloro che amano il Club e forse anche di coloro che semplicemente amano il calcio”. Aguero lascia il City dopo undici stagioni e la conquista di ben quattordici trofei.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Talento nel mirino: c’è la fila in Serie A, ma non si esclude il ritorno

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Post Handanovic: il ‘difetto’ di Cragno e l’apertura del Cagliari

Calciomercato, niente Inter: Aguero verso il ritorno in Spagna

Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Accostato anche all’Inter, oltre che alla Juventus, il futuro del 32enne sarà verosimilmente in Spagna, dove indossò già la maglia dell’Atletico. ‘El Chiringuito’ sostiene che pur di trasferirsi al Barcellona, pur di giocare al fianco del suo amico Messi, ‘El Kun’ sarebbe disposto a ridursi il suo stipendio attuale, circa 14 milioni di euro netti. Nelle ultime ore è rispuntata anche la candidatura del Psg, ma il Barça rimane in nettissima pole.