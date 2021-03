Inter: l’ex difensore ed eroe del Triplete Lucio elogia Stefan de Vrij e Romelu Lukaku paragonando quest’ultimo a due grandi fuoriclasse

Lucio, ex difensore dell’Inter e storico eroe del Triplete del 2010, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ ha elogiato due pilastri della squadra di Antonio Conte, Stefan de Vrij e Romelu Lukaku. Le sue parole:

Difensori? Sia Skriniar che Bastoni sono forti, ma de Vrij è quello che più mi somiglia. Mi rivedo in lui sia in marcatura, sia in certi movimenti con la palla. Lukaku? Ha una forza fisica incredibile. Segna ed è pure generoso: a me ricorda molto Drogba e un po’ pure Ibrahimovic. Marcarlo è complicato perché schiaccia quasi tutti i difensori. Se la metti sul fisico, non ne esci: l’unico modo è stare attento al corpo a corpo e tentare l’anticipo con scelta di tempo”.