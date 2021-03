Bologna-Inter, fiducia a Ranocchia: De Vrij ancora positivo

Bologna-Inter, fiducia a Ranocchia: De Vrij ancora positivo

In vista del Bologna, Conte dovrà rinunciare forzatamente a qualche giocatore: se Matias Vecino è finalmente tornato in gruppo, come riporta Tuttosport saranno ancora out Danilo D’Ambrosio e Stefan De Vrij, positivi al coronavirus. Conte si affiderà dunque ad Andrea Ranocchia al centro della difesa per supportare Skriniar e Bastoni. Regolarmente al suo posto Handanovic, si attendono tutti i nazionali per valutarli e disporre il turnover in vista delle prossime 3 gare in 7 giorni.

