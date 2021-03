Conferme dalla Spagna: assalto a Lautaro in estate

Arrivano rumors interessanti dalla Spagna in merito al futuro di Lautaro Martinez: il bomber dell’Inter sembra essere uno dei candidati principali per l’attacco. Nonostante sino a poco tempo fa viveva in una situazione economicamente difficile, il Barcellona torna alla carica grazie al denaro di Laporta, rieletto presidente da poche settimane. Le difficoltà dell’Inter hanno incoraggiato il neo patron a fare l’ennesimo tentativo per averlo. Lautaro, che tra poco tempo firmerà il rinnovo, è destinato a rimanere a Milano perché l’Inter e Conte non hanno nessuna intenzione di cederlo.

