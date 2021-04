Thohir : l’ex presidente ha condiviso sul suo profilo Instagram il video con il nuovo logo nerazzurro

Inter, l’ex presidente Erick Thohir ha voluto condividere sul suo profilo Instagram il video di presentazione del nuovo logo della squadra nerazzurra. L’imprenditore non ha scordato la squadra di cui è stato presidente per poco meno di tre anni

INTER THOHIR AGGIORNAMENTO( E’ stato il presidente dell’Inter dal 15 novembre 2013 al 6 giugno 2016, quando ha ceduto le quote di maggioranza a Suning e alla famiglia Zhang. L’imprenditore Erik Thohir non ha però dimenticato il club in cui è rimasto per circa tre anni e, nel giorno della presentazione del nuovo stemma della squadra meneghina, ha voluto condividere questo evento postando sul suo profilo Instagram, il video di presentazione ufficiale impiegato dal club nerazzurro per la promozione del nuovo logo. Probabilmente i tifosi nerazzurri non lo ricorderanno molto positivamente, sia perché non furono anni positivi, sia per il fatto che la sua presenza allo stadio, a parte il primo derby a cui assistette, vinto 1-0 grazie ad un bellissimo gol di tacco di Palacio, era spesso deleteria sul risultato finale. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Le parodie su youtube sull’ex presidente indonesiano della squadra milanese si sono sprecate, soprattutto sul fatto che ogni volta che avvisava che sarebbe arrivato nella città lombarda per assistere alla partita, i tifosi nerazzurri diventavano molto scaramantici, per usare un eufemismo.