Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte alla vigilia di Bologna-Inter, match valevole per la 29esima giornata di Serie A

Conferenza stampa di vigilia per Antonio Conte in vista della gara contro il Bologna: “Dopo la sosta per le nazionali non è mai semplice per tanti motivi: dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato – ha esordito il tecnico dell’Inter – Le condizioni dei giocatori mi diranno molto sulla formazione, ci aspettano tre partite in nove giorni e ruotare i giocatori sarà necessario. Il Bologna è un’ottima squadra, attenzione massima perché non siamo nella condizione di perdere punti per strada. Serve dare stabilità e continuità nei risultati. Covid? Handanovic si è negativizzato subito, Vecino è tornato da tre giorni ad allenarsi. De Vrij ha lavorato a casa e solo ieri in gruppo, penso abbia ancora qualche strascico e andrà gestito. Ci auguriamo di riavere D’Ambrosio il prima possibile. Sensi? Abbiamo bisogno di tutti, sono molto contento per lui perché finalmente potrebbe essersi sbloccato” ha concluso.