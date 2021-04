Conferme dall’Inghilterra: Ausilio piomba su Bailly dello United

Conferme dall’Inghilterra: Ausilio piomba su Bailly dello United

L’Inter sembra orientata a fare un’offerta per Eric Bailly del Manchester United. Come vi avevamo anticipato nella nostra esclusiva, i nerazzurri sono orientati a prendere il giocatore in ottica futura. In scadenza a giugno 2022, Ausilio sarebbe a caccia del difensore che non sembra in buoni rapporti con Solskjaer. Lo United apre le porte alla cessione ma servono 20 milioni di euro.

