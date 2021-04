Cruz: ”Il mio trasferimento all’Inter, che casino con Guidolin!”

A La Gazzetta dello Sport, Julio Cruz ha parlato da doppio ex in vista di Bologna-Inter: ”Il mio procuratore mi chiamò per dirmi che Cuper mi voleva all’Inter perché sarebbe andato via Crespo. Ci ho pensato perché a Bologna stavo benissimo ma in quel periodo l’Inter stava tornando al top e volevo crescere. Guidolin venne da me dicendomi che se fossi andato via io sarebbe andato via anche lui; lo fece davvero, successe un gran casino” ha concluso.

