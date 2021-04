DIRETTA Serie A LIVE, Bologna-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

La ventinovesima giornata di Serie A mette di fronte Bologna e Inter allo stadio Dall’Ara. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Bologna nel posticipo che chiude la 29esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Da un lato i nerazzurri di Conte, fermi da tre settimane per aver saltato la gara col Sassuolo causa covid, vogliono riprendere il percorso centrando la nona vittoria di fila. Dall’altro i rossoblu di Mihajlovic cercano un risultato di prestigio per avvicinarsi in fretta alla fatidica quota 40 punti. All’andata finì 3-1 per l’Inter. Interlive.it vi offre la sfida del Dall’Ara o in tempo reale.