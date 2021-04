Maksimovic a costo zero: Marotta e Ausilio chiudono l’affare

Maksimovic a costo zero: Marotta e Ausilio chiudono l’affare

Secondo Tuttosport, l’Inter starebbe per chiudere l’affare Maksimovic a costo zero. Il napoletano andrà via e si tratta di un giocatore da prelevare a parametro zero. L’ex Torino diventerà nerazzurro e prenderà il posto di Andrea Ranocchia, anche lui prossimo partente a costo zero. Saluterà anche Aleksandar Kolarov, poco utilizzato in questa stagione come terzo di difesa.

