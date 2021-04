Pagliuca: ”Inter e Bologna i miei amori più grandi”

Pagliuca: ”Inter e Bologna i miei amori più grandi”

A Libero, Pagliuca ha parlato di Bologna-Inter, sfida da doppio ex: “All’Inter ho un grande rimpianto, lo scudetto mancato della stagione 97/98. A Milano ho vissuto anni importanti, Bologna è la squadra della mia città, per me è una gara sentita. Non sarà facile per entrambe e spero che a fine anno lo scudetto vada all’Inter e il Bologna arrivi tra le prime 8. Conte? È uno dei fattori vincenti di questa Inter, ha grandi meriti. Post Handanovic? Ci penserei bene prima di mandarlo via, dopo un paio di partite discutibili si è ripreso benissimo. In ogni caso in Serie A ci sono un sacco di portieri dotati: Musso, Silvestri, Audero e Carnesecchi in Serie B” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio