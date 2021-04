Pericolo City a giugno: 90 milioni per Lautaro Martinez

Pericolo City a giugno: 90 milioni per Lautaro Martinez

Con l’addio di Aguero, il Manchester City dovrà necessariamente cercare un nuovo attaccante per rinforzare il reparto. Il profilo tracciato sembra essere quello di Lautaro Martinez, per il quale sarebbero pronti circa 90 milioni di euro. Sull’argentino, dunque, pesa la possibilità che possa essere ceduto in estate: dopo il corteggiamento del Barcellona, ora un’altra grande del calcio europeo potrebbe far tremare l’Inter e i tifosi.

