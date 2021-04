Accostato anche alla panchina dell’Inter per l’eventuale dopo Conte, Simone Inzaghi è invece destinato a proseguire l’avventura alla guida della Lazio

Sarà alla Lazio il futuro di Simone Inzaghi. Come riporta ‘Sportmediaset’, il tecnico emiliano ha trovato un accordo con Lotito per il prolungamento del contratto fino a giugno 2024 con stipendio da 2,5 milioni di euro netti l’anno. Di recente Inzaghi è stato accostato anche all’Inter, oltre che a Juventus e Napoli, per l’eventuale post Conte. A proposito di quest’ultimo, pure lui potrebbe prolungare il contratto, in scadenza nel 2022. Una intesa può essere raggiunta al termine della stagione, dopo la probabilie vittoria dello Scudetto.

Calciomercato Inter, rinnovo Inzaghi-Lazio: le ultime

Dunque Inzaghi proseguirà la sua avventura alla guida della Lazio, avventura ad aprile 2016. In cinque anni ha vinto una coppa Italia e due Supercoppe italiane, riportando il club in Champions League. Il prolungamento del contratto, l’attuale scade a giugno, sarà di tre anni, con l’ufficialità attesa a breve.