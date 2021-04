Calciomercato Inter: il rinnovo con i nerazzurri non è del tutto scontato anche in caso di conquista dello scudetto. Tutti i dettagli

L’Inter, che stasera affronterà il Sassuolo a ‘San Siro’ alle ore 18.45, recupero della 28° giornata di Serie A, si trova in una posizione di classifica molto agevole. Chiaro, quindi, che le sorti di questo campionato dipendano ormai solo dai risultati dei nerazzurri o quasi. La ‘Beneamata’, comunque, pensa anche al futuro a partire dalla questione rinnovi. A tal proposito, è probabile che nei prossimi mesi verrà ridiscusso il contratto di Antonio Conte. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Come detto, molto presto potrebbe essere discusso anche il contratto di Antonio Conte che scade nel 2022. A riguardo, il noto giornalista Tony Damascelli, ai microfoni di ‘Radio Radio’ si è espresso sulla possibilità di vedere i nerazzurri e il tecnico leccese aprire un ciclo vincente nei prossimi anni:

“Tutto dipende da quello che decide la società e da quello che decide l’allenatore, perché Conte non rimane in un posto a lungo. E’ un uomo irrequieto ed una persona che vuole sempre avere il massimo, ma per lui il massimo non arriva mai. Ha sempre delle esigenze e non gli va bene nemmeno se gli regalano la Tour Eiffel. A mio avviso si potrebbe aprire un ciclo solo se la proprietà si dovesse stabilizzare con un programma vero e proprio, onorando le scadenze e dando a Conte tutto quello che chiede. L’incognita è dovuta al carattere del tecnico. A Torino, a Londra, all’Italia e all’Inter ci sono stati alcuni segnali non positivi…”.