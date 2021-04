Svolta Lautaro, Messi sceglie Aguero: niente Barcellona

Sembrano arrivare buone notizie per l’Inter direttamente dalla Spagna: secondo ‘Diario Gol’, Messi avrebbe scelto Aguero per la prossima stagione, ‘bocciando’ di fatto Lautaro. Il compagno di nazionale andrà via dal City a costo zero e ci sarebbero tutte le premesse per il suo ritorno nella Liga ma con la maglia dei catalani. Sfumerebbe così Lautaro Martinez che il Barcellona ha seguito per mesi nella scorsa stagione, un’ottima notizia per i nerazzurri che hanno l’occasione di blindarlo definitivamente.