DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Sassuolo | Segui la cronaca in tempo reale

La ventottesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Sassuolo allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter riceve il Sassuolo nel recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno non disputato diciotto giorni fa per disposizione dell’ATS di Milano per il cluster di coronavirus alla Pinetina. Da una parte i nerazzurri di Conte vogliono allungare la serie di nove vittorie di fila per portare ad 11 i punti di vantaggio sul Milan e mettere una seria ipoteca sullo scudetto. Dall’altra i neroverdi di De Zerbi puntano ad un risultato di prestigio per riprendersi l’ottavo posto. All’andata finì in 3-0 per l’Inter. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.