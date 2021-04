Inter: sembrano esserci importanti novità sul fronte societario per i nerazzurri. Non solo Fortress, in lizza anche una Spac dagli Stati Uniti

Dal campo alla situazione economico-societaria del club, l’Inter è impegnata da mesi per tentare, da una parte, di vincere il tanto agognato scudetto e dall’altra di risolvere al più presto i problemi che affliggono Suning e la società nerazzurra. Proprio per questo, rimangono in piedi le piste che vedono possibili partner futuri della ‘Beneamata’ quali Fortress, Oaktree e Bain. Secondo ‘Milano e Finanza, però, su questo fronte si registrerebbe un’importante novità che potrebbe cambiare tutto da qui a breve. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, ritorno di fiamma per il centrocampo | Prezzo dimezzato: sfida alla Roma

Secondo il quotidiano, potrebbe esserci l’ingresso nel club di una Spac – una società che entra sul mercato soltanto per raccogliere fondi e immettere azioni – proveniente dagli Usa e che sta raccogliendo capitali fino ad un miliardo di euro. Per ora, però, sono solo rumors. Anche perché Suning al momento deve risolvere questioni più importanti come ad esempio l’emissione del bond da 250 milioni che servirà al colosso cinese per rilevare il 31% delle quote dell’Inter attualmente in mano a Lion Rock.