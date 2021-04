Inter-Cagliari, Barella squalificato: Conte può rilanciare Vidal

Inter-Cagliari, Barella squalificato: Conte può rilanciare Vidal

Ammonito ieri durante la gara contro il Sassuolo, Nicolò Barella salterà Inter-Cagliari di domenica prossima. Già diffidato, sconterà il proprio turno di riposo forzato contro la sua ex squadra. Per Conte potrebbe essere arrivato il momento di rilanciare Vidal, tornato recentemente dopo il problema al ginocchio e tenuto in naftalina in panchina. Tra le alternative potrebbe essere riproposto Gagliardini sul centro destra, con lo scalpitante Sensi pronto a subentrare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio