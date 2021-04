Addio definitivo per Dimarco: sarà riscattato dal Verona

Addio definitivo per Dimarco: sarà riscattato dal Verona

Federico Dimarco sarà riscattato a titolo definitivo dal Verona. Lo rivela L’Arena, secondo cui gli scaligeri eserciteranno il diritto di riscatto per il l’esterno sinistro. Verrà riscattato a 6 milioni di euro nonostante la sua valutazione di mercato attuale sia di circa 10 milioni di euro. Conte, che lo ha avuto nello scorso ritiro estivo, ha preferito cederlo piuttosto che tenerlo; vista la sua crescita in questa stagione, potrebbe tornare comodo come esterno a tutta fascia in alternativa a Perisic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio